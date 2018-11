Errore arbitrale: la partita San Severo - Molfetta è da rifare

Una notizia che ha del clamoroso in Eccellenza: il Giudice Sportivo ha deciso che la partita Alto Tavoliere San Severo-Molfetta terminata col punteggio di 0-1 dovrà essere ripetuta a causa di un errore tecnico dell'arbitro Saverio Esposito di Ercolano che ha omesso di espellere il calciatore Alessandro Fidanzia del Molfetta per doppia ammonizione. Dopo le partite dell'ottava giornata d'andata sono stati squalificati per una giornata i seguenti calciatori: Cosimo Margagliotti (Avetrana), il succitato Alessandro Fidanzia (Molfetta Calcio), Giovanni Carlo Citto e Francesco Mariano (Otranto). Per quanto concerne le gare di domenica il Prefetto di Lecce con riferimento al derby Gallipoli-Casarano ha disposto la vendita dei biglietti ai soli residenti nel Comune di Gallipoli.

