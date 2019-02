Esonerato Cerbino, sarà Galiotta il nuovo tecnico dell'Atletico Aradeo

Cambio in panchina per l’Atletico Aradeo. Mister Pablo Cerbino non è più l’allenatore del sodalizio giallorosso. “La società – si legge in una nota del club – comunica che Pablo Cerbino non è più l’allenatore del team giallorosso. Al suo posto subentra il prof. Gabriele Galiotta, vecchia conoscenza del club aradeino visti i gloriosi precedenti che lo hanno visto protagonista per ben cinque stagioni, dal 2013 al 2017. A mister Cerbino vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e un grandissimo in bocca al lupo per i nuovi impegni lavorativi”.

L’Atletico Aradeo, attualmente, occupa la quartultima piazza nella classifica del girone B di Promozione, con 24 punti, insieme all’Ostuni, e non vince una partita dal 9 dicembre scorso quando s’impose per 2-1 sul Maglie sul terreno amico. Nelle successive nove partite ne ha perse otto, pareggiandone una sola, contro il Talsano. Il nuovo allenatore Galiotta esordirà domenica nella gara casalinga dell’Aradeo contro il Carovigno.

