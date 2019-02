Fidelis Andria-Taranto non può essere giocata a porte chiuse, deve avere invece una buona cornice di pubblico, dato il livello di entrambe le squadre. Parola del presidente federiciano Roselli, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "E' una situazione inaspettata, cosi vengono create delle problematiche che stiamo cercando di affrontare, una partita del genere non si può giocare a porte chiuse. Faremo ricorso, abbiamo chiesto gli atti formali alla Procura Federale. Puntiamo all'annullamento della decisione. Si saprà entro venerdì, ci auguriamo di prevalere. Faremo di tutto e di più per avere gli spettatori allo stadio".

