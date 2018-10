Una settimana alquanto entusiasmante per la Fidelis Andria, che viene dalla bella vittoria contro il Picerno, altra rivelazione di questo campionato. La prossima giornata di Serie D prevede il derby della compagine allenata da Potenza con il Taranto, attuale capolista. Ci si aspetta un amtch incandescente e ricco di colpi di scena, come si evince dalle parole del tecnico della Fidelis Potenza: "Di fronte ci troviamo una grande squadra, che fino a questo momento sta facendo benissimo. Sarà un altro test importante per noi, abbiamo battuto il Picerno, ma ora ci aspetta questo derby. Vogliamo vincere per i tifosi, inoltre credo che possiamo dare fastidio a chiunque".

© RIPRODUZIONE RISERVATA