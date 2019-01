Finalmente una gioia per il Gallipoli, tornano i tre punti contro il San Severo

Ritrova il sorriso il Gallipoli e lo fa sbancando il Ricciardelli di San Severo grazie al gol siglato poco dopo il quarto d’ora della ripresa da Maiolo, che regala così ai suoi una vittoria fondamentale per la zona play off, ma ancora più importante per la chiusura definitiva del discorso salvezza, considerato ad inizio stagione il vero obiettivo della squadra di mister Luperto. La partenza è a favore dei padroni di casa che nei primi venti minuti di gioco sfiorano più volte il vantaggio con De Vivo prima e Dinelli poi. Alla mezzora si fa vedere il Gallipoli con Iurato ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. La ripresa si apre con lo stesso copione della prima parte di gara con il San Severo che attacca ma Passaseo continua a dire di no e a blindare la sua porta. il vantaggio degli ospiti arriva poco dopo il quarto d’ora della ripresa: il San Severo perde un brutto pallone in uscita, la sfera arriva tra i piedi di Maiolo che con un preciso piattone e grazie all’aiuto di un montante batte un incolpevole Leuci firmando il suo primo centro stagionale in maglia giallorossa. Il San Severo non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del punto del pareggio . trovando però sulla propria strada un Passaseo in versione saracinesca. Al minuto 30 il portierone giallorosso è bravo a dire di no sul destro a botta sicura di Visani; passano sei minuti ed è ancora Passaseo a disinnescare una bella punizione calciata da De Vivo. Il forcing finale dei ragazzi di mister Prosperi produce ancora due ghiotte chance ma Cirigliano prima e DeVivo poi mandano in fumo le residue chance di conquistare un pari. Dopo sette minuti di recupero interminabili l’arbitro Natilla fischia la fine del match consegnano al Gallipoli la prima vittoria del 2019. Domenica al Bianco arriverà l’Avetrana che ad oggi continua nel suo periodo nero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA