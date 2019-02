Frena il Gallipoli. Solo un pari contro il Terlizzi

Si ferma il Gallipoli che rallenta così la sua corsa ai playoff, non riuscendo a superare il baby Terlizzi arcigno e bravo a strappare un pareggio insperato al “Banco”, Interrompendo così la striscia consecutive di sei k.o. dei baresi. Domenica prossima sfida importantissima per il Gallipoli che andrà a far visita alla capolista Casarano, in derby dal sapore molto speciale per la corsa al salto di categoria.

