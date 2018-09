Questo il comunicato del Gallipoli Football: “Il Gallipoli Football 1909 esprime sconcerto e indignazione per l’episodio vile e premeditato di domenica scorsa in quel di Mesagne, costatoci la disputa della prossima partita casalinga a porte chiuse, con l’aggiunta di un’ammenda di 500 euro. Allo stesso modo, porgendo le più sentite scuse ai calciatori del Mesagne, condanna in maniera netta ed inequivocabile il comportamento razzista e irresponsabile di una (fortunatamente…) piccolissima frangia di ‘tifosi’ che cerca in tutti i modi di danneggiare la nostra società".

© RIPRODUZIONE RISERVATA