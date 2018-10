Girone A: lo Sporting Apricena ospita la capolista San Marco

La prima della classe del girone A di Promozione, il San Marco (15 punti), sfida alla sesta giornata di campionato lo Sporting Apricena in trasferta (7 punti). Quest'ultima è reduce dal pareggio a reti bianche contro la Nuova Spinazzola. La capolista sta vivendo un ottimo momento di forma perchè nell'ultima partita disputata ha vinto 2-1 in casa contro il Don Uva. E per chi non lo sapesse il San Marco detiene il miglior attacco (12 goal) e la seconda miglior difesa (2 goal) alle spalle del Martina (1 goal). Finora invece lo Sporting Apricena ha segnato 7 reti mentre ne ha subite 4.

