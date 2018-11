Giudice sportivo, due giornate per Sguera

Queste le decisione del Giudice Sportivo sui provvedimenti della decima giornata di eccellenza pugliese. Tra i calciatori sanzione più dura per Giuseppe Sguera del Corato che prende due giornate, mentre una sola giornata invece per Raffaele Cappelletti (AT San Severo), Michele Loiudice e Fabio Giuseppe Campanella (Fortis Altamura), Lorenzo Legari (Molfetta Calcio), Dani Leone (Terlizzi), Ballamusa Touray (Casarano), Andrea Portaccio (Gallipoli), Giovanni Carlo Citto e Jacopo Mancarella (Otranto), Marco Milella (Barletta). Inibizioni invece sino al al 15.12.2018 per Felice Bruno (Corato), Biagio Maurizio Capozza (Unione Calcio Bisceglie) e Francesco Morgese (Vigor Trani).

