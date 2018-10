Giudice Sportivo, il Nardò perde Centonze

Il Giudice Sportivo ha annunciato la squalifiche per il prossimo turno del campionato di Serie D girone H. Gli squalificati sono: Simone Siciliano della Sarnese e Alessio Ziello del Team Altamura, che dovranno rimanere fermi per due giornata; Savino Martone e Gabriele Pastore del Gragnano, Felice Prevete del Granata, Giuseppe Centonze del Nardò e Bartolomeo Scarano del Team Altamura invece dovranno scontare un turno di squalifica. Una perdita importante per il Nardò, che sarà costretto a fare a meno di Centonze quando, nel prossimo turno, sarà ospite del Picerno: tornerà dunque per il match con il Francavilla.

