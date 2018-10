Giudice Sportivo: le decisioni dopo la seconda giornata

Il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni in merito alle sanzioni dopo i match della seconda giornata: nel girone B squalificato per una giornata Cosimo Lamanna (Virtus Castellana). Squalificato sino al 25 ottobre l'allenatore degli Azzurri S. Rita Antonio Epifani. Accolto il reclamo della Civitas Conversano contro l'omologazione del risultato di San Giorgio-C.Conversano (4-0). Il Giudice sportivo, infatti, ha trovato fondate le motivazioni della ricorrente (irregolarità nel tesseramento di alcuni calciatori della squadra tarantina) e ha disposto la sconfitta a tavolino per 3-0 ai danni del San Giorgio. Nel girone C due sono i soli calciatori squalificati: Matteo Mastria (Alessano), Vincenzo Fiorenza (Spartak Ruffano) per una giornata.

