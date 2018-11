Giudice Sportivo, Prima Categoria: i provvedimenti della sesta giornata

Il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni in merito alle sanzioni disciplinari relative alla sesta giornata dei gironi B e C di Prima Categoria. Nel girone B due giornata di squalifica ciascuno per Leonardo Panzera e Damiano Macaluso (Castellaneta), Alessio Brunetti, Davide Dimitri e Stefano Brunetti (DB Manduria), Davide Miale (F. Acquaviva); una giornata a Daniele De Fazio (DB Manduria), Donato Carnevale (F. Acquaviva), Ivan Lecce (Grottaglie), Giuseppe Recchia e Cosimo Moccia (L. Erchie), Francesco Martella (Latiano). Per l'allenatore del DB Manduria Giovanni Puglia squalifica fino all'8/11/2018. Inibizioni sino all’01/12/2018 per Antonio Cimino (DB Manduria); e Luigi Pichierri (Sava) sino all’08/11/2018. 800 euro per la Leonessa Erchie; 100 euro per il Polimnia; 50 euro per la Virtus Locorotondo.

Nel girone C due giornate a Emanuele Panico (Capo di Leuca), Macro Montinaro (Virtus Lecce) e Cosimo Maci (Memory Campi); una giornata per Mario Di Donato (Atl. Veglie), Alessandro Buttazzo (Copertino), Vincenzo Cirrottola (Manduria), Federico Commendatore (Memory Campi). Squalifica sino all’08/11/2018 per Orazio Mitri (Poggiardo) e Giuseppe Corvaglia (Virtus Lecce). Inibiizioni sino al 22/11/ 2018 per Cosimo Caragiuli (Leverano) e sino al 15/11/2018 per Giuseppe Trotta (Veglie) e Roberto Fioschi (Copertino) sino all’08/11/2018.

