Giudice Sportivo, prolungata l'inibizione di Spagnolo del Salento Football

Tanta carne a fuoco per il Giudice Sportivo nel campionato di Promozione. Ecco le sue decisioni: una gara di squalifica per Cosimo Albano (Deghi), Butu Saheed Adjisse, Fabrizio Maria Russo e Pietro Luigi Cofano (Lorenzo Mariano), Vincenzo Nazaro (Lizzano). Inibizione sino al 31/03/2019 per Antonio Spagnolo (Salento Football): “Seppur inibito sino al 31/12/2018, prima della gara proferiva espressioni ingiuriose e minacciose negli spogliatoi all’indirizzo di un assistente arbitrale. Dopo il termine della gara assumeva nuovamente atteggiamenti minacciosi nei confronti del citato collaboratore e pronunciava nuovamente al suo indirizzo espressioni gravemente offensive”.

