Gli squalificati della nona giornata: due gli espulsi

Non molto impegnato il Giudice Sportivo competente per il girone B di Promozione. Sono infatti solo due i calciatori punibili con la squalifica che dovranno saltare la prossima gara di campionato. Saranno Manolo Morelli (Ostuni) e Mattia Motti (Carovigno), entrambi espulsi domenica scorsa e per entrambi un turno di stop. Mentre per gli allenatori, squalifica sino al 15 Novembre per il tecnico del Talsano, Luciano Frascella. Infine Inibizione del dirigente del Carovigno, Giuseppe Greco, sino all’8 dicembre prossimo.

