Grottaglie: via Marinelli, arriva Orlandini

Cambio sulla panchina del Grottaglie: Pierluigi Orlandini è il nuovo allenatore e sostituisce Massimo Marinelli, esonerato nelle scorse ore dal club del presidente Carmelo La Volpe. Il nuovo allenatore è stato una storica ala del Lecce, dell'Atalanta e della Nazionale Under 21. Infatti Orlandini esordì nell’Atalanta in Serie A nel 1990-91, poi passò al Lecce, quindi all’Inter, al Verona al Parma, al Milan e al Brescia. Chiuse la carriera professionisti nel Brindisi per poi dedicarsi alla carriera da allenatore, a partire dalle Giovanissimi Nazionali del Taranto, poi Allievi Nazionali e Juniores Nazionale del Football Brindisi, del Pontisola, Ssd Città di Brindisi e Virtus Francavilla. Il Grottaglie, attualmente, è secondo in classifica nel girone B di Prima Categoria, a pari punti con il Castellaneta (contro cui domenica scorsa ha perso per 4-1) e a una lunghezza dal San Marzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA