Il Bari conquista i tre punti contro la Città di Messina

Nella nona giornata di Serie D, girone I il Bari vince contro la Città di Messina per 1-0. L'eroe di giornata è il numero 7 Floriano che al 32' della prima frazione di gioco fulmina Paterniti. I galletti si trovano al primo posto in classifica a quota 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e zero sconfitte con 21 goal fatti e 3 reti subite. Quella contro la Città di Messina è la terza vittoria consecutiva per gli uomini di Cornacchini che sono ancora imbattutI in campionato e si trovano a +5 sulla compagine Nocerina. Nel prossimo turno, il decimo, il Bari in trasferta gioca sul campo sul Castrovillari che ha 13 punti in classifica.

