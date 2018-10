Il Barletta si prepara per la sfida di coppa contro l'Atletico Vieste

Dopo il pareggio che sa di vittoria in casa della capolista Terlizzi, il Barletta guarda avanti e si prepara in vista del prossimo match di Coppa Italia di giovedì contro l’Atletico Vieste. Intanto la società pubblica un comunicato sulla propria pagina Facebook riguardo i tagliandi per la trasferta di Vieste: “Ripresa dei lavori con vista sull’Atletico Vieste, prossimo avversario giovedì 4 ottobre alle 15.30 in trasferta nel match di andata del secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza, per il Barletta. I biancorossi hanno lavorato nel pomeriggio sul sintetico del Manzi-Chiapulin, curando fase tattica e fase atletica. Comunicate le modalità di acquisto dei tagliandi per il settore ospiti giovedì allo “Spina”: in vendita 50 biglietti al costo di 5 euro, acquistabili nel giorno di disputa della partita presso il botteghino dalle 14”.

