Il Bitetto lontano dalle mura amiche sfida il Martina

Nella settima giornata del campionato di Promozione del girone A il Bitetto (4 punti), penultimo in classifica, ha perso in casa per 2-0 contro la compagine Sporting Donia. La formazione granata ha raccolto al momento una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte con soli 3 goal fatti e 14 subiti. L'ultima vittoria del Bitetto nella competizione risale alla seconda giornata quando sconfisse lontano dalle mura amiche il Real Siti per 1-0. Inoltre il Bitetto nella prossima giornata il Bitetto affronterà in trasferta il Martina che si trova al terzo posto (14 punti).

