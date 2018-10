Il Bitetto si risveglia e torna a fare punti

Il fanalino di coda Bitetto ha pareggiato in trasferta (1-1) sul campo del Martina nell'ottava giornata del campionato di Promozione, girone A. E pensare che i padroni di casa erano andati in vantaggio con Mummolo al 13' del primo tempo e i granata sono riusciti a pareggiare soltanto al 37' della ripresa con il goal di Iasparro. L'ultimo pareggio ottenuto dai granata è stato alla quinta giornata in casa contro la Virtus Bitritto (1-1). L'unica vittoria ottenuta dal Bitetto è stata nella seconda giornata contro la compagine Real Siti ottenuta per 1-0 in trasferta. Inoltre la squadra granata ha ottenuto finora un successo, due pareggi e cinque sconfitte con 4 goal fatti e 15 goal subiti.

