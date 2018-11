Il Borgaro Nobis affronta il Bra

Il fanalino di coda Borgaro Nobis 1965 finora nel campionato di Serie D del girone A ha totalizzato solo un punto. Nell'undicesima giornata gli ultimi della classe sfidano in casa la compagine Bra che ha 14 punti in classifica. Inoltre i gialloblù ha raccolto finora zero vittorie, un pareggio e otto sconfitte con sette reti fatte (secondo peggior attacco del torneo) e ventuno gol subiti (peggior difesa del campionato). L'ultimo punto conseguito dal Borgaro Nobis 1965 risale alla seconda giornata quando pareggiò in casa della Pro Dronero (2-2). Invece l'ultima vittora del Bra risale alla nona giornata quando vinse per 3-2 in casa del Chieri.

