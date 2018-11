Il Borgaro Nobis ospita in casa l'Arconatese

Il Borgaro Nobis 1965, fanalino di coda del campionato a quota 1 punto, ospita in casa l'Arconatese 1926 che si trova a dieci punti in classifica. Nel torneo di Serie D, girone A, la formazione gialloblù finora non ha ancora vinto una partita in campionato e ha raccolto un pareggio e sette sconfittte. Inoltre il Borgaro Nobis tra le mura amiche ha collezionato dall'inizio del torneo a oggi quattro sconfitte consecutive. L'Arconatese invece sinora ha racimolato due vittorie, quattro pareggie e due sconfitte segnando 11 reti e subendone 14. Invece il Borgaro Nobis dispone del terzo peggior attacco del torneo (6 marcature) e della peggior difesa testimoniata dai 18 goal subiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA