Il Brilla Campi va di scena in casa dell'Atletico Aradeo

Il Brilla Campi, secondo in classifica (9 reti) nel girone B di Promozione, affronta nella sesta giornata di campionato in trasferta l'Atletico Aradeo che è a quota 7 punti. E per chi non lo sapesse i giallorossi sono gli unici nel torneo ad essere ancora imbattuti insieme con il Talsano. Invece la compagine allenata da Cerbino hanno totalizzato 6 goal fatti e 6 goal subiti. E guarda caso, nell'ultima partita disputata l'Atletico Aradeo, che ha sete di vittoria, ha perso in casa proprio del Talsano per 1-0.

