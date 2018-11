Il Brindisi e la Fortis Altamura si sfidano per i piani alti

Il Brindisi, compagine che milita nel campionato di Eccellenza, si trova al secondo posto in classifica con 21 punti conquistati, frutto di sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte con diciotto reti siglate (secondo miglior attacco del torneo) e 12 reti subite. Nel prossimo turno, la dodicesima giornata, la seconda in classifica sfida la Fortis Altamura, terza in graduatoria a quota 19 punti. Il Brindisi nell'ultimo turno ha pareggiato in casa contro la compagine Molfetta Sportiva 1917 (fanalino di coda del campionato) per 1-1. L'ultima vittoria dei biancoazzurri risale alla decima giornata quando ebbero la meglio in trasferta per 3-2 ai danni dell'Alto Tavoliere San Severo.

