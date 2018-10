Il Brindisi si rialza dopo la sconfitta di Gallipoli

Il Brindisi si è lasciato alle spalle la sconfitta di Gallipoli grazie all’ultimo successo in campionato contro il Vigor Trani per due reti a zero. I ragazzi di Rufini hanno battuto i dragoni mettendo in mostra un gioco degno di nota e una grinta tale da intimorire gli avversari. La giusta ripartenza dopo uno stop che sembrava aver tolto ai biancoazzurri quelle certezze che si erano ottenute nelle prime due gare. Giovedì al Fanuzzi ci sarà il Fortis Altamura per l’andata dei quarti di finale di coppa, un avversario da non sottovalutare, ma soprattutto una competizione su cui puntare.

