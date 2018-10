Il Brindisi vince per 3-2 contro l'Alto Salento

Il Brindisi vince 3-2 contro l'Alto Salento ed è a quota 13 punti dopo aver totalizzato 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte con 10 goal fatti e 7 subiti. Nel prossimo turno la compagine biancoazzurra andrà in casa del Mesagne che si trova a 6 punti, nei bassifondi della classifica, dal momento che ha ottenuto una sola vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo successo del Brindisi in trasferta risale alla prima giornata quando affossò per 2-1 il Corato in casa. Da quella partita in poi in trasferta il Brindisi ha racimolato una sconfitta e un pareggio e quindi ha sete di vittoria.

