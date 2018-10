Il Carovigno affronta l'Atletico Aradeo

Il fanalino di coda Carovigno (5 punti) nell'ottava giornata del campionato di Promozione del girone B è uscito con le ossa rotte dalla sfida in trasferta con l'Uggiano (0-1). I rossoblù al momento hanno vinto solo una partita, quella nel secondo turno della competizione quando ebbero la meglio tra le mura amiche sul Lorenzo Mariano (1-0). Inoltre il Carovigno detiene il secondo peggior attacco del torneo (5 reti) alle spalle dell'Atletico Tricase, penultimo in classifica (4 reti). I rossoblù nel prossimo turno di campionato affronteranno dinanzi ai propri tifosi l'Atletico Aradeo che si trova nella sesta posizione nella classifica avulsa e nell'ultimo turno ha vinto per 2-1 in casa contro l'Atletico Tricase.

