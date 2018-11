Il Carovigno cerca il riscatto in casa dell'Ostuni

Il Carovigno, fanalino di coda del campionato di Promozione del girone B, è reduce dalla sconfitta patita in casa contro la compagine Deghi per 1-0. Nel dodicesimo turno l'ultima della classe va allo stadio "Nino Laveneziana" per giocare contro l'Ostuni che ha raccolto 11 punti e che nell'ultima giornata ha dovuto soccombere per 1-0 in casa del Nivoli. L'unica vittoria finora ottenuta dal Carovigno in campionato risale alla seconda giornata quando riuscì ad ottenere la meglio sul Lorenzo Mariano (1-0). Da allora nessuna gioia in termini di tre punti per i rossoblù che hanno raccolto quattro pareggi e sei sconfitte, di cui il primo ko registrato nella prima giornata in casa dell'Atletico Racale (1-0).

