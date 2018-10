Il Casarano conquista il secondo posto dopo il successo sul Bisceglie

Nel campionato di Eccellenza il Casarano conquista il secondo posto in classifica in seguito al 3-0 in casa sul Bisceglie e ha totalizzato 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nel prossimo turno la squadra affronterà lontano dalle mura amiche il Corato che si trova nei bassifondi della classifica dal momento che ha totalizzato solamente 5 punti ed è terzultimo nella graduatoria. Non si dimentichi che il Corato è reduce dalla batosta in casa della capolista Terlizzi e quindi necessita di risollevare il proprio morale per far felici i propri tifosi.

