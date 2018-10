Il Casarano si divide la posta con il Corato

Il Casarano, che si trova al secondo posto (14 punti) insieme con Terlizzi e Gallipoli, ha pareggiato per 3-3 in casa del Corato nella settima giornata del campionato di Eccellenza. Inoltre c'è da dire che i rossazzurri hanno raccolto finora 4 vittorie, 2 vittorie e un pareggio segnando 17 goal (miglior attacco del torneo) e subendo 10 reti. Il Casarano nel prossimo turno affronterà tra le mura amiche l'Otranto che intanto che ha solo tre punti in meno dei rossoazzurri ed è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Bisceglie.

