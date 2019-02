Il comunicato ufficiale del Deghi dopo le decisioni del Giudice Sportivo

Dopo le decisioni del Giudice Sportivo sul dopo gara convulso tra Ugento e Deghi, le due società hanno pubblicato un comunicato ufficiale. Ecco la nota ufficiale della Deghi, diffusa sulla sua pagina ufficiale Facebook: «Abbiamo atteso le decisione del Giudice Sportivo per avere un quadro più ampio su quanto accaduto domenica 27 gennaio. Come sempre prendiamo atto delle decisioni senza commentare o giudicare l’operato di chi dovrebbe sorvegliare e applicare sanzioni, dare una linea guida sui comportamenti e su quello che, per noi, è lo sport: puro divertimento. Non possiamo però non fare i complimenti ai nostri tesserati, che, come ogni domenica, si comportano in modo esemplare e indossano quella maglia con senso di appartenenza, amore e rispetto dei valori di questa Società. Questione di stile. Avanti Deghi!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA