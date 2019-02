Il comunicato ufficiale dell'Ugento dopo le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso i suoi provvedimenti in merito al concitato dopo gara di Ugento e Deghi. Entrambe le società hanno pubblicato due note ufficiali in merito all'accaduto. Riportiamo il comunicato ufficiale dell'Ugento, a firma del presidente De Nuzzo: «Preciso alcune cose a tutela dell immagine di questo sodalizio sperando di chiudere polemiche e sterili provocazioni che ancora e ancora continuano da parte di chi poi si lamenta delle conseguenti reazioni. Ringrazio il numeroso pubblico che ha partecipato alla partita di domenica, dando un forte segnale di vicinanza ai ragazzi, che ringrazio insieme al mister, i quali hanno lottato fino all’ultimo, senza risparmiarsi. Noi andiamo avanti per la nostra strada, le somme si tireranno alla fine. Ringrazio i tifosi per la bellissima cornice coreografica e per aver sostenuto fino alla fine la squadra. È stata una festa. Nel post gara qualcosa è andato storto, macchiando quello che a mio avviso è stato uno spettacolo sul campo e sugli spalti. Non ho paura di essere smentito e sarebbe banale fare di un’erba un fascio. Episodi sporadici di qualcuno che non riesce a gestire la tensione post gara sono da circoscrivere e stigmatizzare e non dovrebbero esisteresoprattutto da parte di chi deve dare l’esempio. Purtroppo alla provocazione corrisponde una reazione, a volte sbagliata, ingiustificata e sopra le righe, che accende gli animi rovinando quanto di buono fatto. Ma ciò non deve ledere l’immagine di chi ogni domenica collabora con le istituzioni e le forze dell ordine per garantire la sicurezza. L Asd Ugento Calcio è una società ospitale composta da persone per bene. Tutto ciò che l’Ugento ha raggiunto negli anni se l’è conquistato sul campo con i sacrifici di presidenti, di dirigenti, e appassionati. Abbiamo sudato e continueremo a farlo, perché abbiamo la passione e l’amore per questa Città che ci alimenta. Non siamo nati ieri, non ci paragoniamo certo a società storiche e più blasonate di noi, ma anche noi abbiamo un tifo fatto di famiglie, di appassionati e di ragazzi tifosi che da anni seguono la squadra nelle vittorie e nelle sconfitte. Domenica scorsa non ci sono stati i buoni da una parte e i cattividall’altra come si vuol far credere, non ci sono martiri ne santi, siamo tutti innocenti e siamo tutticolpevoli perché le cose non accadono mai da sole. È giusto assumersi le proprie responsabilitàmettendoci la faccia accettando le sanzioni inflitte e lavorando affinché tali episodi non si verifichino più. Quindi prima di esprimere giudizi affrettati su questa società e sulla Città intera vestendosi di santità, qualcuno dovrebbe avere la decenza di guardarsi intorno e in casa propria e di riflettere prima di parlare. Il calcio è lo sport più bello del mondo. E appartiene a chi lo ama. Appartiene a noi».

