Il Corato sfida in casa il Molfetta Sportiva

Il Corato, 6 punti in classifica frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte, nel prossimo turno sfida in trasferta il Molfetta Sportiva 1917 che è il fanalino di coda nel campionato di Eccellenza a 3 punti. L'ultimo successo neroverde risale alla terza giornata del torneo quando vinse 1-0 contro l'Alto Tavoliere San Severo. Invece il Molfetta Sportiva 1917 ha vinto la sua prima e unica partita in Eccellenza nella prima giornata quando sconfisse il Mesagne per 1-0. Il Corato sinora ha realizzato 9 goal mentre ne ha incassati 13 ed è la terza peggior difesa del campionato, alle spalle del Molfetta Sportiva 1917 (19 reti) e dell'Alto Tavoliere San Severo (16 reti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA