Il ds Pitino: «Al Casarano manca cinismo»

Il Casarano ha ottenuto solo un punto dell'ultimo turno di campionato contro il Mesagne. Un risultato che non fa assolutamente piacere alla società rosso azzurra. «Meritavamo qualcosa in più». Questo il commento del direttore sportivo Marcello Pitino. «Siamo stati bravissimi a recuperare la partita, ma non siamo riusciti a ribaltarla». Il ds vede il bicchiere mezzo pieno, ma sottolinea (a suo parere) su cosa bisogna lavorare. «Serve concretizzare di più e rischiare di meno». Non è la prima volta in questo avvio di stagione che il Casarano ha dimostrato assenza di cinismo ma Pitino avverte: «Tutte le gare sono difficili, con il Mesagne sapevo che avremmo sofferto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA