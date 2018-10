Il fanalino di coda Carovigno ospita in casa la Toma Maglie

Il fanalino di coda del girone B di Promozione, il Carovigno, a quota 4 punti dopo la sconfitta lontano dalle mura amiche ad opera del Taurisano per 1-0, sfida in casa nel prossimo turno, nella settima giornata del torneo, la Toma Maglie che ha totalizzato finora 4 punti e che ha segnato 5 goal e ne ha subiti 7. Per i rossoblù urgono punti fondamentali per cercare di risollevare le sorti della classifica e visto che la vittoria manca dalla seconda giornata di campionato quando il Carovigno riuscì a battere dinanzi ai propri tifosi il Lorenzo Mariano.

