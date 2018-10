La Molfetta Sportiva 1917, fanalino di coda del campionato di Eccellenza con 3 punti, nell'ultimo turno è stata sconfitta in trasferta per 1-0 dalla compagine Vigor Trani. La squadra biancorossa finora nel torneo ha raccolto una sola vittoria, nessun pareggio e sei sconfitte. Gli unici tre punti ottenuti in un match risalgono alla prima giornata quando la Molfetta Sportiva 1917 riuscì a superare allo stadio Poli il Mesagne per 1-0. Nella prossima giornata di campionato la squadra ultima in classifica affronterà in casa il Corato (6 punti).

