Il fanalino di coda Virtus Bitritto sconfitto dal Real Siti

Il fanalino di coda Virtus Bitritto, (3 punti), nell'ultimo turno, nella settima giornata del campionato di Promozione del girone A, è stato sconfitto in trasferta per 2-0 dal Real Siti. Finora i biancoverdi non hanno ancora ottenuto una vittoria nel torneo complice i 3 pareggi e le 4 sconfitte rimediate in 7 partite giocate. La Virtus Bitritto nel prossimo turno affronterà in casa la compagine Norba Conversano che è a quota 11 punti e che si trova nella settima posizione nella classifica avulsa.

