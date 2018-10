Il fanalino di coda Virtus Bitritto trova sulla sua strada il Vigor Liberty

Sfida nei bassifondi della classifica del girone A di Promozione: Il fanalino di coda Virtus Bitritto che ha racimolato solo 2 punti dopo 5 giornate affronta in casa il Vigor Liberty San Paolo Bari che ha solo un punto in più (3). La compagine biancoverde ha la peggior difesa (12 goal) e il secondo peggior attacco (3 goal) alle spalle del Bitetto (2 goal) in questa speciale classifica. Invece il Vigor Liberty San Paolo Bari su quattro partite disputate (un match, l'ultimo, è stato sospeso contro il Martina) ha segnato 5 goal e ne ha subiti 9.

