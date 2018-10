Il Gallipoli sfida in casa la Fortis Altamura

Il Gallipoli che si trova al quinto posto nel campionato di Eccellenza con 11 punti, deve riscattare la sconfitta in trasferta per 2-0 sul campo dell'Alto Salento e nel prossimo turno sfida la Fortis Altamura che viaggia nelle zone alte della classifica complice il terzo posto conseguito (13 punti) frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. La Fortis Altamura dopo il pareggio in casa a reti bianche contro l'Otranto è decisa invece nuovamente a conquistare punti in trasferta dopo aver totalizzato 12 goal fatti e solo 4 subiti.

