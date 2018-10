Il Gallipoli vince contro la Fortis Altamura

Nell'ultimo turno di campionato, il Gallipoli, terzo in classifica, ha vinto in casa contro la Fortis Altamura per 1-0. I giallorossi finora hanno ottenuto 4 vittorie, due pareggi e una sconfitta. I giallorossi affronteranno il Terlizzi in trasferta che si trova al secondo posto con 14 punti: proprio la compagine rossoblù ha sete di riscatto dal momento che ha perso nell'ultimo turno la vetta dopo la sconfitta (3-0) patita lontano dalle mura amiche contro il Molfetta che è diventata la nuova capolista in Eccellenza. Il Gallipoli finora non ha segnato tanti goal dopo sette giornate di campionato, solo 6, mentre detiene la miglior difesa del torneo avendo subito solo 3 marcature.

