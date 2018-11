Il Ghivizzano Borgoamozzano vince di misura contro la Sangiovannese

Il Ghivizzano Borgoamozzano ha vinto 1-0 dinanzi ai propri sostenitori contro la Sangiovannese per 1-0 grazie alla marcatura di Ortolini e mediante questo successo ha ottenuto il secondo piazzamento in classifica dopo aver collezionato 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Inoltre ha segnato 18 goal (miglior attacco del torneo) e ha subito 11 marcature. Nella prossima giornata di campionato nel girone E il Ghivizzano Borgoamozzano farà battaglia in casa del Prato che ha 10 punti in classifica e ha totalizzato finora due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte segnando 9 reti e subendone 14. Tra Ghivizzano Borgoamozzano e Prato ballano 11 punti di distacco nel torneo.

