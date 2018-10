Il Ginosa sfida in casa lo Sporting Apricena

Il Ginosa, squadra del campionato di Promozione del girone A, si trova attualmente al quarto posto in classifica (ex aequo con il Norba Conversano), e dista da un punto dal terzo piazzamento dello Sporting Donia. I biancoazzurri che hanno fin qui segnato 10 reti e ne hanno subito altrettanti sono in procinto di sfidare in casa lo Sporting Apricena che occupa la nona posizione in classifica dopo che ha conquistato 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Lo Sporting Apricena nell'ultimo turno è stato battuto dal San Marco in casa per 3-1.

