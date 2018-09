Il Gravina ha il suo portiere: ingaggiato Vicino

Anche l'Fbc Gravina ha il suo nuovo portiere. Stiamo parlando di Paolo Vicino, giovane di prospettiva che ha già alle spalle una carriera importante. Nelle stagioni precedenti ha militato in D con il Bisceglie e proprio con il Gravina, mentre l'ultimo anno ha militato nel Lecce in Serie C, dove ha vinto il campionato. Il numero uno, prodotto delle giovanili del Bari, è pronto alla sua seconda esperienza con i gialloblù, mettendosi in mostra in un campionato molto difficile come quello di D.

