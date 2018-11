Il Gravina non può sbagliare con il Pomigliano

Siamo alla vigilia della gara tra Gravina e Pomigliano, valida per la Serie D. Un match pieno d'insidie per la compagine murgiana, dato che non sta attraversando un periodo particolarmente felice. Dopo le ultime uscite stagionali infatti ci si ritrova nelle zone calde della classifica, serve dunque una vittoria per ridare serenità a tutto l'ambiente. Di fronte ci sarà una squadra che tenterà sicuramente il colpaccio, dato che occupa l'ultima posizioni in classifica, quindi non ha nulla da perdere, al contrario del Gravina. Toccherà dunque al nuovo tecnico, Loseto, dare una svolta alla stagione: c'è solo un obiettivo, ossia vincere.

