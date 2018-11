Il Lecco fa visita alla Pro Dronero

Il Lecco (19 punti), prima della classe nel girone A del campionato di Serie D, fa visita nella nona gionata alla compagine Pro Dronero che si trova a 11 punti in classifica. La capolista è imbattuta nel torneo insieme con Ligorna, Sanremese e Savona. Inoltre il Lecco che è reduce da due vittorie consecutive, ha segnato fin qui 20 reti ed è il miglior attacco della competizione e ha subito solo 5 gol (miglior difesa del campionato). La Pro Dronero nell'ultimo turno di campionato ha vinto per 3-1 in trasferta sulla compagine Milano City e l'ultima sconfitta che si registra in casa risale alla quinta giornata quando perse per 3-0 contro la Sanremese.

