Il Lecco fa visita allo Stresa Sportiva

Il Lecco, primo nel girone A di Serie D, affronta nell'undicesima giornata la compagine Stresa Sportiva che si trova nei bassifondi della classifca a 8 punti, al penultimo posto, a +7 sul fanalino di coda Borgaro Nobis 1965. Gli uomini di mister Gaburro comandano il girone A dopo aver collezionato 25 punti, frutto di otto vittorie, un pareggio e zero sconfitte. L'unico pareggio ottenuto dalla capolista in campionato è stato ottenuto alla quinta giornata quando si divise la posta insieme con la Lavagnese (1-1). D'altro canto lo Stresa Sportiva è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta contro il Milano City per 3-0 e l'ultima vittoria dei biancoazzurri è datata nella nona giornata quando ebbe la meglio per 1-0 contro la compagine Sestri Levante 1919.

