Il Legnago Salus ospita la capolista Mantova

La capolista Mantova (22 punti) fa visita al Legnago Salus che orbita nei bassifondi della classifica, penultimo a quota 3 punti. La prima della classe ha segnato 14 reti (terzo miglior attacco della competizione), invece per quanto concerne la casella dei goal fatti la squadra biancorossa ha subito solamente 4 reti su 8 partite (seconda miglior difesa del torneo) disputate nel campionato di Serie D, girone B. Inoltre la compagine di mister Morgia è reduce da sei vittorie consecutive ed è l'unica imbattuta nel suo gruppo. L'unico pareggio che il Mantova ha conseguito finora risale alla seconda giornata quando impattò in casa sulla Caronnese per 1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA