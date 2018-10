Il Ligorna sfida in casa la Stresa Sportiva

La capolista Ligorna che ha raccolto finora 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte si è divisa la posta nell'ultimo turno contro il Casale in trasferta (1-1) nella settima giornata di Serie D nel girone A. Nel prossimo turno i biancoblù sfideranno in casa la compagine Stresa Sportiva penultima in classifica a quota 4 punti che non è scesa in campo nell'ultima giornata contro la Sanremese poichè tale partità è stata rinviata per l'impraticabilità del campo. La prima della classe, il Ligorna, ha il terzo miglior attacco del torneo (14 goal) in coabitazione con la Sanremese, alle spalle del Lecco e del Savona e ha anche la terza miglior difesa della competizione (7 goal).

