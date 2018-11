Il Mantova ospita il Ponte San Pietro

Il Mantova è capolista nel girone B a quota 25 punti. Nel prossimo turno di campionato i biancorossi sfideranno in casa il Ponte San Pietro Isola che staziona al nono posto con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Gli uomini di mister Morgia comandano la classifica con 21 reti fatte e 10 reti subite. Nell'ultimo turno il Mantova ha perso 4-3 in casa della Pro Sesto e quindi è desideroso di riscatto. L'ultima vittoria invece risale alla nona giornata quando i biancorossi vinsero agevolmente lontano dalle mura amiche ai danni del Legnago Salus. Il Mantova ha due punti di vantaggio in classifica sul Como, seconda nella graduatoria, che è a quota 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA