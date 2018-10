Il Martina è pronta per sfidare in casa la Rinascita Rutiglianese

Nel girone A di Promozione, la seconda in classifica, il Martina (ha totalizzato 10 punti insieme con il Ginosa), sfida in casa nella sesta giornata di campionato la Rinascita Rutiglianese (5 punti). I biancoazzurri sono a caccia di punti per accorciare le distanze dalla capolista San Marco. Invece la squadra di Corti è reduce dalla sconfitta interna contro lo Sporting Donia (1-4). Il dato sorprendente è che finora il Martina ha subito un solo goal nel torneo di Promozione mentre la Rinascita Rutiglianese 5 goal.

