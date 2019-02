Il Martina prosegue la sua marcia inarrestabile verso la gloria

Il Martina, dopo il 3-1 interno ai danni della Norba Conversano, continua ad essere capolista del campionato di Promozione, girone A, con 54 punti, conseguenza effettiva di sedici vittorie, sei pareggi e zero sconfitte con la realizzazione di 53 reti mentre la prima della classe ha raccolto la palla in fondo al sacco solamente quattordici volte. Il Martina è l'unica compagine insieme con il San Marco ad essere ancora imbattuta nella competizione. Nel prossimo turno la capolista Martina sfiderà in trasferta il Bitetto, fanalino di coda del girone A con quattordici punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e quattordici sconfitte.

